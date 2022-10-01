Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından

01.10.2022 19:44
Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, çok üzgün olduklarını ve hakem hataları yüzünden karşılaşmadan yenik ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, çok üzgün olduklarını ve hakem hataları yüzünden karşılaşmadan yenik ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gözbaşı, "Zorlama bir penaltıyla maçın seyri değişti." dedi.

Hakemin adaletsiz bir maç yönettiğini belirten Gözbaşı, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Her halde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

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