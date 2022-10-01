Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

01.10.2022 11:56
Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, kahvaltıda bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, kahvaltıda bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir restoranda düzenlenen etkinliğe teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personeli katıldı.

Kahvaltıda Atakaş Hatayspor maçı öncesi moral depolayan futbolcular, öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor yarın saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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Sivasspor, Hatayspor maçına hazır Sivasspor, Hatayspor maçına hazır Sivasspor'da Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlandı Sivasspor'da Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlandı
Kaynak: AA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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