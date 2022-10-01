Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir restoranda düzenlenen etkinliğe teknik direktör Rıza Çalımbay , yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personeli katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor 'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor 'da futbolcular, kahvaltıda bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu - Son Dakika

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