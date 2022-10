Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki maçtan golsüz eşitlikle ayrılan Beşiktaş ve Fenerbahçeli oyuncular, derbiyi değerlendirdi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, puan kaybından dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Buraya her maç olduğu gibi 3 puan almak için geldik. Her maça aynı konsantrasyonla çıktık. Hocamızın söylediklerini yansıtmaya çalıştık. Maç içinde bazen bazı şeyler yaşayabiliyorsun. Bu maçtan derslerimizi alıp bir dahaki maça hazırlanacağız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz çünkü biz Fenerbahçe'nin oyuncularıyız." dedi.

Gelecek maçlara odaklanacaklarını vurgulayan Altay, "Üç puan alamadığımız için mutsuzuz. Birlik beraberlik olduğu sürece, oyuncu grubu olarak da eleştirilere kulağımızı kapattığımız sürece başarılı olacağız. Herkes her şeyin bilincinde, iyi bir hocamız var. Her detayı konuşup, tartışıyoruz, bu şekilde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, hedefleri olan galibiyeti alamadıklarına dikkati çekerek, "Kazanamazsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Kötü bir netice değil, maçı ilk yarıda koparabilirdik. İkinci yarı bizim için biraz daha zordu. Bugün kaybetmedik, şimdi perşembe günü oynayacağımız maça odaklanacağız." diye konuştu.

Lincoln Henrique ise istedikleri sonucu alamadıklarını ama derbilerde bir puanın kötü olmadığını belirterek, "Her maçı kazanmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki maçı kazanmak için oynayacağız. Hedefimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaşlı oyuncuların görüşleri

Beşiktaşlı oyuncular da derbi mücadelesini galibiyetle tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Sakatlığının ardından forma şansı bulan Rachid Ghezzal, "Oyuna girerken tüm taraftarların adımı bağırması harika bir duyguydu. Taraftarın sevgisi için oynuyoruz. Onlara verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Sevginin karşılığını sahada vermek için her şeyi yapacağımı biliyorlar. Sakatlığım biraz uzun sürdü, yüzde yüz hazır olduğumu söyleyemem. En yakın zamanda yüzde yüz geri döneceğim." diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Gelecek için umut verdik. İnşallah daha iyi çalışacağız. Hocamız maça çıkmadan önce sahada yüreğimizle oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de yüreğimle oynamaya çalıştım." şeklinde görüş belirtti.

Bugün önemli bir maça çıktıklarını kaydeden Romain Saiss de şunları söyledi:

"Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında çok kötüydük. Bugün kazanamasak da iyi reaksiyon verdik. Mükemmel değildik, kazanamadık ama takımın gösterdiği savaşma ruhu önemliydi. Böyle devam ederse bu ligde çok iyi işler yapacağız."

Saiss, aslında bazı fırsatlar yakaladıklarını, direkten dönen toplarının olduğunu da vurgulayarak, "Bu takım çok kaliteli bir takım, kaliteli oyuncular var. Bu takım ruhuyla goller gelecektir. Gol yemeden bir puan aldık. Gelişmemiz gereken noktalar var." ifadelerini kullandı.