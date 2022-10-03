Diğer futbolcular ise aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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