Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

03.10.2022 16:20
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 5 Ekim Çarşamba günü devam edecek.

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Kaynak: AA

Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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