Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular hıza dayalı pas ve top kapma çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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