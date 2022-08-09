Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

09.08.2022 13:23
Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık tutuldu.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular hıza dayalı pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.

İdmana, tedavileri süren Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui katılmadı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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