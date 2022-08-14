HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, oyundan olmasa da sonuçtan memnun olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, "Sonuçtan memnunuz. Yeni sezonda aldığımız ilk galibiyet. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye karşı iyi oynayan rakibe karşı oynadık. Futboldan memnun değilim, takımın üzerinde stres vardı. Geçen sezon 16 maç yenilmezlik serisi olan takımın yüksek beklentiyle sezona başlamasından kaynaklı stres takımın üzerinde etki yaptı. İlk yarıda kalecimiz Boffin'e teşekkür etmeliyiz, kurtarışlarıyla takımı ayakta tuttu. İkinci yarı ise biz oyunun kontrolünü ele aldık, Bünyamin'in harika ortası ve Haji Wright'ın muhteşem kafa golüyle mücadeleye nokta koyduk. Üç puan güzel ama bunu tamamen hak ettik mi? Yapacağımız analizlerde de kendimizi eleştireceğiz. Buna kendimiz karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu galibiyetle hafta içine moralli girdiklerinin altını çizen Groenendijk, "Haftaya Trabzon maçına moralli çıkacağız. Trabzon maçında bundan daha iyi bir futbol sergileyerek sahadan iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Galatasaray'a karşı iyi oynadık, şanssız kaybettik. Çok rahat bir puanla ayrılabilirdik. Bugün daha çok stresten bahsedebiliriz, bu normal takım performansını aşağıya çekti. 36 hafta en üst düzey futbol oynamayabiliriz ama böyle maçları kazanmalıyız. Bugün bunu başardık." şeklinde konuştu.