Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından

16.08.2022 01:18
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-0'lık farklı bir skorla yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Ümit Şengül, kötü sonuçtan dolayı camia ve taraftardan özür diledi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-0'lık farklı bir skorla yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Ümit Şengül, kötü sonuçtan dolayı camia ve taraftardan özür diledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonu toplantısında konuşan Şengül, bu maçı değerlendirmenin kendi adına kolay olmadığını belirterek "Erken gelen, bireysel hatayla yediğimiz ilk gol sonrası 15. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra maçın bittiğini gördük. Fenerbahçe, bireysel yetenekleri üst düzey, güçlü bir takım. Kadro kalitesinde arada ciddi denge farkı olan iki takım arasında 10 kişi kalınca, bir de mağlup durumdayken 10 kişi kalınca çok zorlandık. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Bunun için camiamızdan, taraftardan kendi adımıza özür diliyorum. Değerlendirilebilecek bir şey yok. Bizim adımıza kötü bir maç oldu. Umarım en kısa sürede telafi ederiz." dedi.

Geçen sezon oyunu domine eden oyuncularını kaybettiklerine ve bazı oyuncularının da sakatlık yaşadığına dikkati çeken Şengül, "Gerçekçi olmak gerekirse yerleri doldu mu, tabii dolmadı. Bence Kasımpaşa'nın, giden, sakatlanan oyuncuların yerini doldurması gerekiyor. Bu baktığın zaman kolay iş değil. Muleka, Eren Elmalı ve Doğucan'ın yerinin dolması zor. Gelenler de iyi oyuncular ama zamana ihtiyaçları var. Umarım en kısa zamanda adapte olacaklar ve geçen seneki Kasımpaşa'yı izletecekler." ifadesini kullandı.

"Oyuncu kazanmak için süreye ihtiyaç var"

Kasımpaşa'nın borcu olmasa da ligde en az bütçeye sahip takım olduğunu kaydeden Şengül, "Ligin en değerli sol bekini kaybettiğiniz zaman yerini dolduramıyorsunuz. Yerlerini doldurmak için zamana ihtiyaç var. Bunlar geçen sezon sıfır maliyetle gelmişti. Yeniden sıfır maliyetli oyuncular çıkarmak için zamana ihtiyacınız var. Her şey skor odaklı. Genç oyuncuları kazanmak için biraz süreye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuda ısrar etmek gerektiğini vurgulayan Şüngel, "Kötü oynadıklarında ısrar etmek önemli. Bu sonuçlar geldi diye oyuncuları silersek çok fazla oyuncu kazanamayız o zaman. Her şey bir arada kolay olmuyor, zaman istiyor." diye konuştu.

Maçtan sonra yönetime istifasını sunduğuyla ilgili haberler döndüğü hatırlatılan Şengül, "Bir şey söylemek istemiyorum. Şu an için o konuyla ilgili konuşmak istemiyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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