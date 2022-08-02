Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

02.08.2022 22:12
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Fredrik Midtsjö'nün de yer aldığı belirtildi.

Sakatlığı bulunan diğer yeni transfer Leo Dubois'nın ise antrenmana katılmadığı aktarıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idmanın, aktivasyon çalışmasıyla devam ettiği ve dar alanda oyunla sona erdiği vurgulandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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