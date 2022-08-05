Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

05.08.2022 21:39
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Koordinasyon ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idmanın orta ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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