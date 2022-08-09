MKE Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından

09.08.2022 01:30
MKE Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, özellikle ilk yarı performans olarak beklentinin çok altında kaldıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, özellikle ilk yarı performans olarak beklentinin çok altında kaldıklarını ifade etti.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ankara'ya kazanma hedefiyle geldiklerini ama bunu başaramadıklarını belirtti.

Ligde ilk maçların her takım için genelde zorlu geçtiğini dile getiren Palut, "Buraya iyi bir oyun ortaya koyup, üç puan kazanma hedefiyle geldik. Maçın özellikle ilk 20 dakikasında, ilk yarının geri kalan bölümünü de buna negatif anlamda ekleyebiliriz, son derece kötü bir görüntümüz vardı. Topa yeterince sahip olamadık, erken top kayıpları yaptık, Ankaragücü'nden topu kazanmada yeterince agresif değildik. Bizim için ilk yarı tümüyle negatif geçti." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarı oyunu dengelediklerini anlatan Palut, "Dönem dönem bizim hakimiyetimizde geçen periyotlar oldu. Bizim adımıza ikinci yarı performans olarak daha kabul edilebilirdi. Buraya geliş niyetimize bakarsanız iki puan kaybettik ama sahada oynanan oyuna baktığımızda ise belki bir puanı buradan alıp gittiğimiz yönünde değerlendirilebilir. Sonuç olarak daha iyi olmalıydık. Kendi oyunumuzu oynasaydık buradan galibiyetle dönebilirdik." ifadelerini kullandı.

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İlhan Palut: 'İlk yarı sahada son derece kötü bir görüntümüz vardı' İlhan Palut: 'İlk yarı sahada son derece kötü bir görüntümüz vardı'
Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Konyaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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