Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 Sezonu'nun ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 19'da penaltıdan Valencia 'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Ümraniyespor 29. dakikada Glumac ile beraberliği sağladı. Fenerbahçe ilk yarının uzatma anlarında Valencia ile bir kez daha öne geçerken, maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe uzatmalarda beraberliği yakaladı - Son Dakika

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