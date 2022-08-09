Fenerbahçe uzatmalarda beraberliği yakaladı - Son Dakika
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Fenerbahçe uzatmalarda beraberliği yakaladı

09.08.2022 00:01
Fenerbahçe uzatmalarda beraberliği yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 Sezonu'nun ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 19'da penaltıdan Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Ümraniyespor 29. dakikada Glumac ile beraberliği sağladı. Fenerbahçe ilk yarının uzatma anlarında Valencia ile bir kez daha öne geçerken, maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Ümraniyespor, 67. dakikada Gheorghe ile 2-2'lik eşitliği yakalarken, 73. dakikada Mrsic'in kullandığı penaltı vuruşuyla skoru 3-2 üstünlüğe getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Mergim Berisha ile beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk haftasında sahasından 1 puanla ayrıldı. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı) Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaştı Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaştı
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe uzatmalarda beraberliği yakaladı - Son Dakika

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