Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

08.08.2022 23:03
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-1 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1.dakikada sol kanattan Yonathan del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı çeldi.

16. dakikada sağ taraftan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo Henrique'den seken top ceza sahası içinde Avounou'nun eline çarptı. Daha sonra maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR'dan pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.

19. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada sol kanattan Ermir Lenjani'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Glumac düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+3. dakikada Joshua King'in pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Diego Rossi pasını arka direkteki Enner Valencia'ya aktardı. Valencia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Gustavo Henrique xx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Willian Arao xx, Emre Mor xx, Lincoln xx, Diego Rossi xx, Joshua King xx, Enner Valencia xxx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, Lemos, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu xx, Glumac xxx, Allyson xx, Ermir Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, Mrsic xx, Durel Avounou xx, Geraldo xx, Yonathan del Valle xx, Bettaieb xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Onur Ayık, Mustafa Eser, Isaac Sackey, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Valentin Gherorghe, Emre Nefiz, Metehan Mimaroğlu, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Enner Valencia (dk. 19 pen., 45+3) (Fenerbahçe), Glumac (dk. 29) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Willian Arao, Enner Valencia (Fenerbahçe), Bettaieb (Ümraniyespor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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