Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

07.08.2022 21:58
Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup eden Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, kolay bir maç olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup eden Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, kolay bir maç olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateos, "Bugün zor bir mücadele vardı sahada. Her şeyden önce karşımızda tecrübeli bir teknik ekip vardı. Oyunu 2-0 yapmış olsak da akan oyunun dinamizminde yeni şeyler öğrendik, 2-0'dan sonra oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini öğrendik. Bugün sahada genç arkadaşlarımız vardı. Onlar açısından da etkili bir oyun oldu. Maç, skora bakıldığı kadar kolay geçmedi bizim açımızdan." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı)
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
21:39 Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum
21:31 Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi
21:02 Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı
21:29 Barcelona B forması giyen Emre Demir performansıyla yıldızlaştı
20:46 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Kariyer sınavına girmeyin
20:43 Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında sezona başlıyor! Takımların ilk 11'leri açıklandı
19:50 Annesinin emzirerek beşiğine yatırdığı 2 günlük bebek yaşamını yitirdi
19:26 Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez
19:10 Sevgililerin kıskançlık kavgası faciayla bitti! Birlikte ölüme gitmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 21:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement