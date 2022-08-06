Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

06.08.2022 16:45
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 25 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.

Kadroda Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Jesse Sekidika ile sakatlıkları bulunan Leo Dubois ve Emin Bayram yer almadı.

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Kaynak: AA

Antalyaspor, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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