Süper Lig: Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda top kaleci Günay'ın kucağında kaldı.
85. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx
Kayserispor: Lung xxx, Koolovetsios xx, Hosseini xx, Kemen xxx (Mario dk. 63 x), Emrah xx (Emre Demir dk. 79 xx), Carole xx, Gökhan xx, İbrahim xxx (Attamah dk. 63 xx), Thiam xx, Onur xx, Gustavo xxx (Mane dk.79 xx)
Yedekler: Bilal, Mustafa, Uğur, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gaziantep FK: Günay xxx, Dijilobodji xx, Furkan xx (Dicko dk. 81 ?), Toşca xxx, Kenan x (Enver dk. 58 x), Halil İbrahim xx (Hamza dk. 58 x), Messaoudi xxx (Oğuz dk. 68 xx), Doğan xx, Vitor xx, Caulker xxx, Kitsiou xxx
Yedekler: Mustafa, Ertuğrul, Olkowski, Mirza, Merkel, Berke
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kırmızı Kart: Hamza (dk. 90+4) (Gaziantep FK) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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