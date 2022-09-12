Spor Toto Süper Lig maçlarında oluşan kritik pozisyonların kamuoyu nezdindeki algısının analiz edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Tarafsız Bakış Projesi" kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve üniversite yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim gören 100 öğrenciye, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Murat Ilgaz tarafından Riva'da iki gün boyunca, "temel hakemlik ve pozisyon eğitimi" ile "tarafsız bakış eğitimi" verildi.

Eğitim alan öğrenciler, her hafta MHK tarafından kendilerine gönderilen kritik pozisyonları belirli kriterler çerçevesinde değerlendirecek ve değerlendirme formlarını Yıldız Teknik Üniversitesi aracılığıyla TFF'ye iletecek.

Mehmet Büyükekşi: "Bu uygulama bize önemli katkı sağlayacak"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, törende yaptığı açıklamada, Tarafsız Bakış Projesi'nin önemine değinerek, "Bu proje, David Elleray'in tavsiye raporunda yer aldı. Projenin benzeri, Belçika Futbol Federasyonu tarafından prestijli bir üniversite iş birliği ile halihazırda uygulanıyor. Bu uygulamanın bizim için de önemli bir katkı sağlayacağına şüphemiz yok. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz nezdinde bu değerli projeyi geliştiren herkese teşekkür ederim. Şeffaflık, adalet, güven ve eşitlik prensiplerimiz çerçevesinde projeler üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hakemlerimizin sürekli gelişimine çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin detayları ve işleyişiyle ilgili de bilgi veren Başkan Büyükekşi, şu görüşleri aktardı:

"Süper Lig'de bulunan farklı kulüp taraftarlarından oluşan kız ve erkek öğrencilerimiz 2 gün boyunca Merkez Hakem Kurulumuzun hakem hocaları tarafından 'tarafsız bakış' eğitimlerini tamamladılar ve sertifikalarını alacaklar. Bundan sonra öğrencilerimiz her hafta Merkez Hakem Kurulumuzun Yıldız Teknik Üniversitesinin Bilgi İşlem Departmanı'na ileteceği pozisyonları değerlendirecek. 4. Veriler Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından işlenecek ve bize ulaştırılacak. Böylece 'Kritik Pozisyonlarda Kamuoyu Nezdindeki Algının Analizi' sürecimiz bilimsel ve analitik olarak işleyecek. Dünyanın en sevilen oyununu, kurallarını bilerek izlemek, hakemlerimizi değerlendirirken daha tarafsız davranabilmek, futbolun güzel yönlerine odaklanabilmek için önemli bir adım atıyoruz."

-"Futbol, fair play'e çok daha yatkın hale gelecek"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise Tarafsız Bakış Projesi'yle futbolun fair play'e çok daha yatkın hale geleceğini aktardı.

TFF ile çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu projeyle gençlerin sahip çıktığı futbol oyunu fair play'e çok daha yatkın hale gelecek. Peter Drucker'ın bir sözü var, 'Kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer' diyor. Eğer kültürü oluşturamazsanız ne kadar stratejik planlar yaparsanız yapın, ne kadar güçlü ekip kurarsanız kurun başarılı olma şansınız yoktur. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan başkanımıza bu vizyonu için de teşekkür etmek istiyorum. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. Bu, bir sosyal sorumluluk projesi olmakla birlikte içerisinde Ar-Ge'yi de barındırıyor. Başka projelerimiz de olacak. Bunu futbol önceliğinde tüm sporlara yaymamız gerekiyor."