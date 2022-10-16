56. dakikada sağ taraftan Oğuzhan Berber 'in ortasında kale önünde Muammer'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 İstanbulspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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