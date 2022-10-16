Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 İstanbulspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

16.10.2022 17:51
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ taraftan Oğuzhan Berber'in ortasında kale önünde Muammer'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Berkay'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

78. dakikada sol çaprazdan Lima, kullandığı serbest vuruşta topu içeriye ortaladı. Arka direkte Duarte'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İlker Takpak xx, Cemil Tunç xx

Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx (Caiçara dk. 73 x), Duarte xx, Ndayishimiye xxx, Lima xx, Lucas Biglia xx (Aleksic dk. 73 x), Serdar Gürler xx (Okaka dk. 67 x), Berkay xx, Mahmut Tekdemir xx, Deniz Türüç xx( Szysz dk. 89 ?), Traore xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Azubuike, Keny, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

İstanbulspor: Jensen xx, Mehmet Yeşil xx, Okan Erdoğan xx, Mehremic xx, Oğuzhan Berber xx (Kağan Miray Bağış dk. 78 x), Muhammer Sarıkaya xx, Rroca xx, Ali Yaşar xx (Guri dk. 78 x), Topalli xx, Ethemi xx (Ebeert dk. 63 x), İbrahim Yılmaz xx (Emir Kaan Gültekin dk. 62 x)

Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Yusuf Ali Özer, Ologo, Melih Kabasakal

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Ndayishimiye (dk. 26 ve 78) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Lucas Biglia, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Caiçara (Başakşehir) Mehmet Yeşil (İstanbulspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Oğuzhan Berber, İstanbulspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 İstanbulspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 İstanbulspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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