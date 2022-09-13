Sivasspor'dan son 12 sezonun en kötü başlangıcı - Son Dakika
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Sivasspor'dan son 12 sezonun en kötü başlangıcı

13.09.2022 12:36
Sivasspor'dan son 12 sezonun en kötü başlangıcı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ilk 6 maçlık periyotta son 12 sezonunun en düşük performansını sergiledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ilk 6 maçlık periyotta son 12 sezonunun en düşük performansını sergiledi.

Lige sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki maçlarda da bir türlü istediği performansı yakalayamadı.

Sivas temsilcisi, 6 maçlık periyotta, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kaldı, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenildi.

Geride kalan 6 haftalık periyotta henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.

Son 12 sezonun en kötü performansı

UEFA Avrupa Kupaları'nda da bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ???????Sivasspor, Süper Lig'de ilk 6 maçlık periyot dikkate alındığında son 12 sezonun en başarısız başlangıcını yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda 6 haftalık periyotta sadece 1 puan toplayabilmişti.

Sivasspor'un 6. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki son 13 sezon performansı şöyle:

Sezon0GBMAYP
2022-20236042494
2021-20226132676
2020-20216222678
2019-20206231969
2018-201961236115
2017-201862048116
2015-20166051795
2014-20156123795
2013-2014630312129
2012-201363216411
2011-20126222898
2010-201161235145
2009-201060154141
Sivasspor, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan son 12 sezonun en kötü başlangıcı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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