Gaziantep FK'de toplu imza töreni - Son Dakika
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Gaziantep FK'de toplu imza töreni

04.08.2022 18:59
Gaziantep FK'de toplu imza töreni

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, kadrosuna kattığı 10 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, kadrosuna kattığı 10 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende, Joao Figueiredo, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Valmir Veliu, Lazar Markovic, Marko Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Abdulkadir Parmak, Matej Hanousek ve Erten Ersu, kendilerini kırmızı-siyahlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, transferlerin herkese hayırlı olmasını diledi.

Transfer yaparken ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Akınal, "Gerçekten transfer yapmak çok zor. Anadolu kulübü olduğumuz için oyuncu gelmek istemiyor. Bazen çocuğunun okulunu bile hesaplıyor. Onun için elimizdeki imkanlarla en iyi transferleri yapmaya çalıştık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Gaziantep FK Başkan Vekili Sezer Cihan ise transfer çalışmasında yavaş yavaş sona yaklaştıklarını dile getirdi.

Sürdürülebilir bir kadro kurmak istediklerini belirten Cihan, şunları kaydetti:

"Genç futbolcuların yanında ülkesinin milli takımında oynamış tecrübeli oyuncularla kadroyu kurmaya çalıştık. Hedefimiz sıralamada öncelikle 8 ve üzerinde yer almak. Bununla birlikte futbolcuların kapasitesini arttırarak gelecek 3 yılın takımını kurmak istiyoruz. Her sene yüklü transfer ücretleri ödemek istemiyoruz. Bu takımdan inşallah gelecek adına ümitliyiz. İyi bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Transferleri ortak kararla aldık. Şu anda bir forvet ve bir orta saha oyuncusuyla görüşmemiz son aşamaya geldi. Orta sahaya alacağımız oyuncu Lazio'da oynuyor. Bunları da alırsak, çekirdek kadromuz tamamlanmış oluyor. Kombine satışları devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de 10 bin kombine satın alacak."

Cihan, Kalyon Stadyumu'nun halen hazır olmadığını belirtti. Stadyumun yağış durumu ve hava sıcaklığı nedeniyle öngördükleri tarihe yetişmediğini aktaran Cihan, "Bütün planlamamız zamanında yapıldı. Aslında sahamızda şu an maç oynanır ama biz riske etmek istemedik. Bu sabrı gösterdik. Ligin ikinci haftasında evimizde oynamamız gereken MKE Ankaragücü maçını Hatay'da yapacağı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Lazar Markovic, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'de toplu imza töreni - Son Dakika

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