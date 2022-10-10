Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

10.10.2022 20:51
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı, topu Hamsık'e bıraktı. Bu oyuncunun beklete vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü.

79. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Gomez'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı fual atışında savunmadan seken topu önüne alan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Stat: Akyazı

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ekrem Kan xx, Erdem Bayık xx

Trabzonspor: Uğurcan x, Larsen x, Bartra x (Bardhi dk.74 x), Hugo x, Eren Elmalı x, Siopis x (Djaniny dk. 46 x), Hamsik x (Umut Bozok dk.60 x), Yusuf Yazıcı x (Gbamin dk.60 x), Bakasetas x, Trezeguet x, Gomez x (Abdulkadir Ömür dk.83 ?)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Naci Ünüvar, Denswill, Yusuf Erdoğan, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Bruma x, Sadık x, Ouannes x, Mickael Tirpan x, Eysseric x (Yunus Mallı dk.78 ?), Hajradinovic x (Aytaç Kara dk.70 x), Mamadou Fall x (Tunay Torun dk.88 ?), Celina x (Ahmet Emin Engin dk.88 ?), Bahoken x

Yedekler: Erdem, Ryan Donk, Graovac, Petretta, Turgay Philippi Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel

Teknik Direktör: Şenol Can

Sarı kartlar: Bakasetas (Trabzonspor), Mickael Tirpan, Eysseric, Sadık (Kasımpaşa) - TRABZON

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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