Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)

09.05.2022 00:57
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada konuk sol çaprazdan Eren'in ortasında kale önünde Yusuf'un şutunu kaleci Abdulsamed son anda çeldi.

7. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Umar Aminu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada sağ kanattan hücuma çıkan konuk ekipte ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Yusuf'un kaleye çektiği sert şut direğe çarparak filelerle buluştu. 0-2

22. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan kale önüne ortasında Sabo'nun kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed çift yumrukla uzaklaştırdı.

45. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da H. Osman'ın ortasında topu iyi takip eden Rahman Buğra, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ali Saygın Ögel xx, Gökhan Barcın xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Campi x, Muhammed x (Karim Hafez dk. 32 x), Gameli x, Rahman Buğra xx, Nshimirimana x, Atakan x, H. Osman x, Mert Miraç x, Tetteh x

Yedekler Murat, Ahmet Eyüp, Yiğit Ulaş, Halil İbrahim, Emircan, Erşan, Umut, Berat Yaman, Berat Mert

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Ponck xx, Emirhan xx, Gökhan xx, Eren xx, Phiri xx, Sabo xx, Yusuf xx, Deniz xx, Umar xx, Cisse xx

Yedekler: Zafer Görgen, Holmen, Selim Ay, Tyler Domınıc Boyd, Cesar Medeıros, Kubilay Kanatsızkuş, Pohjanpalo, Efe Tecimer, Bolasie Yala, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Rahman Buğra (dk. 45) (Yeni Malatyaspor), Umar (dk. 7), Yusuf (dk. 11) (Ç.Rizespor)

Sarı kart: Gökhan (Ç.Rizespor) - MALATYA

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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Çizespor: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Çizespor: 3 (Maç sonucu) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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