Üye Girişi
Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika

Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

15.10.2021 17:12
Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Trabzonspor, Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan ile sözleşme yeniledi.

Trabzonspor, Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan ile sözleşme yeniledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kaleci Erce Kardeşler 2025, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan'ın ise sözleşmeleri 2026 yılına kadar uzatıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ağaoğlu, "Dört değerli genç oyuncumuzun sözleşme uzatma töreni için bir aradayız. Hepsi bizim ayrı ayrı değerimiz ve Trabzonspor ailesinin çok önemli bireyleri, aktörleri. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim altyapımızdan yetişenler var. Altınordu'nun altyapısından gelen Erce Kardeşler var. Ancak geçtiğimiz 2-3 yıllık süreçte her biri Trabzonspor felsefesini benimsemiş, Trabzonspor felsefesi doğrultusunda davranan ve mücadele eden, kulübümüzün ve camiamızın değerli futbolcuları. Kendileriyle sözleşme uzatacağız. İnşallah ya futbol hayatlarını Trabzonspor forması altında ya da çok daha ileriye taşıyarak Avrupa'da hem kulübümüzü hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil eden birer futbolcu olarak görmek en büyük arzumuz. Bu sene güçlü bir kadro oluşturduk, alternatifli bir kadro oluşturduk. Kadro derinliğimiz var. Her zaman söylediğim gibi vermiş olduğumuz mücadele şampiyonluk mücadelesi. Allah inşallah bu kardeşlerimiz ile birlikte, diğer futbolcu kardeşlerimizle birlikte o mutlu sona ulaşmayı, taraftarlarımızla birlikte kutlamayı, o kupayı Trabzon'a getirmeyi hepimize nasip eder. Atacakları bu imza inşallah Trabzonspor'da başarının imzası ve kendi kariyerleri açısından da başarılı bir kariyerin imzası olarak tarihe geçer. Kulübümüze, sizlere, ailelerinize ve camiamıza hayırlı uğurlu olur inşallah. Aynı temennileri paylaşıyoruz, aynı ülkü etrafında birleşip mücadele ediyoruz. Bizim de temennimiz siz kardeşlerimizle, yerli ve yabancı hiç ayırt etmeksizin Trabzon'un ve Trabzonspor'un hak ettiği başarıların altına imza atarız. Daha doğrusu o imzayı atacak olan sizlersiniz. Bizler de sizlerin başarısıyla gurur duyacak insanlarız. Bizler yöneticiyiz, bugün var yarın yokuz. Sizler bu camianın altyapısından yetişip bu forma için ter döken oyuncular olarak vermiş oldukları çaba her türlü takdirin üzerindedir. İnşallah o alın terinin karşılığı da başarı olarak sizleri taçlandırır. Forma konusunu da siz kendi aranızda halledersiniz. Forma tanıtımı çok önemli" dedi.

Ahmetcan Kaplan: "Trabzonspor'un gençleri her zaman hazır"

İmza töreninde duygularını ifade eden Ahmetcan Kaplan, "Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan, kazasız ve belasız bir sezon olur. Biz Trabzonspor gençleri her zaman hazırız. Şampiyonluğa giden süreçte bizlere forma şansı düştüğünde, bu formayı layıkıyla giymeye her zaman hazırız. Bizler de büyüklerimizden, tecrübeli ağabeylerimizden kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bizim de hayallerimiz var. İnşallah dediğiniz gibi bu sene şampiyonluğa giden, hayallerimize giden bu yolda bizim de yardımımız olur. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu görürüz" dedi.

Serkan Asan: "Trabzonspor formasını her zaman gururla temsil etmek için elimizden geleni yapacağız"

Serkan Asan ise yaptığı konuşmada, "Başkanım öncelikle sizlere ve Trabzonspor camiasına çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok gurur verici. Hatta altyapıdan yetişmiş üç oyuncu ve Erce ağabeyimizi de sayarsak dört kişiyiz. Burada olmak bizleri çok mutlu etti. Trabzonspor formasını her zaman gururla temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Altyapıdan çıkan gençler olarak, ağabeylerimizden ve hocalarımızın eğitimleriyle burada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonu bu güzel kadronun şampiyon olmasını diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Murat Cem Akpınar: "Uzun yıllar hizmet etmek nasip olur"

Murat Cem Akpınar anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah utandırmasın. Doğduğum ve büyüdüğüm şehrin takımı, uzun yıllar inşallah hizmet etmek nasip olur hepimize. Sezon sonunda inşallah güzel ortamı ve birlikteliği güzel bir biçimde taçlandırırız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erce Kardeşler: "İnşallah yüzünüzü kara çıkartmam"

Sözleşmesinin uzatılmasından dolayı başta Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere herkese teşekkür eden Erce Kardeşler, "Hayırlı olsun diyelim. İnşallah hiçbirinizin yüzünü kara çıkartmam. Arkadaşlarım da umarım çıkartmaz. Trabzonspor forması giyen hiç kimse yüzünü kara çıkartmaz. Çünkü Trabzon bence Anadolu'da bir meşale yaktı ve bu meşalenin sürekli yanması gerekiyor. Bunun için de biz Trabzonspor'da oynayan futbolcuların her zaman bu kulübü en iyi şekilde temsil edip, en iyi performansı göstermesi gerekiyor. Bizler de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Benim yaklaşık iki yılım burada geçti. Gayet de mutluyum, Trabzonlu insanlarla da çok iyi anlaşıyorum. Ben de hızlı bir biçimde sinirlendiğim için çok çabuk biçimde anlaşıyoruz. Çok güzel insanlar tanıdım burada, çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Zaten şehri ve kulübümüzü ayrı seviyorum. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor forması giyerim. Sevdiğim ve inandığım için böyle bir karar verdim. Öncelikle size, daha sonra da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Murat Cem, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 ay kalacaklar! Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine çıkacak ekibini tanıttı 17:11 6 ay kalacaklar! Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine çıkacak ekibini tanıttı Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama 17:07 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti 16:43 Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım 16:17 Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin 15:44 Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı 15:22 Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart 14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı 14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Son Dakika Haberleri
17:10 6 ay kalacaklar! Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine çıkacak ekibini tanıttı
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
17:06 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
16:43 Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti
16:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili yorum: Yargıya müracaat ettik
16:16 Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım
16:13 Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü
16:13 İsrail'de umut veren vaka tablosu: Koronavirüs 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı
16:04 Ronaldo ve Messi listeye giremedi! İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu
15:44 Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı         
17:10
İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı         
16:52
Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var         
16:27
Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım         
16:11
Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı         
15:26
Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz         
14:54
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti         
23:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 17:17:19. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement