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Trabzonspor ile Göztepe 27. randevuda - Son Dakika

Trabzonspor ile Göztepe 27. randevuda

22.10.2021 10:18
Trabzonspor ile Göztepe 27. randevuda

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak olan Tabzonspor ile Göztepe, 27. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak olan Tabzonspor ile Göztepe, 27. kez birbirlerine rakip olacak.

Trabzonspor ve Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Esat Sancaktar yapacak.

Trabzonspor, ligde 21 puanla lider durumda olurken, Göztepe ise 8 puanla 17 sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta iki takım da kazandı

Trabzonspor, sahasında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İzmir deplasmanına zirvede gidecek olan bordo-mavililer, dış sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek namağlup lider olarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

Göztepe ise geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galip gelmişti. Trabzonspor'u ağırlayacak olan Ege temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor istatistiklerde üstün

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un 11, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti bulunuyor. 10 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 37 gol atarken, İzmir temsilcisi 20 gol kaydetti.

İzmir'deki maçlar

İki takım, İzmir'de 13 kez karşılaştı. Ev sahibi Göztepe bu maçlarda 2 defa rakibini mağlup ederken, 4 müsabakadan ise yenik ayrıldı. 7 maçta taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Göztepe evinde rakip fileleri 13 kez havalandırırken, ağlarında 17 gole engel olamadı. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Göztepe 27. randevuda - Son Dakika Spor


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