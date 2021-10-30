TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ve Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında dün akşam oynanan karşılamayı izleyen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hacıkerimoğlu ve kulüp başkanları, Akyazı Stadı'nda bulunan TSYD Trabzon Şubesi'nde gazetecilerle bir araya gelerek sohbet ettiler.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Hacıkerimoğlu, Kıran, Karaahmet ve Hacıosmanoğlu'nun ziyaretinden büyük memnunluk duyduklarını belirterek, "Yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz yeni hizmet binasında sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her ne kadar Trabzon'da olsak da bölgemizde, ülkemizde spora katkı sağlamak için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Sohbet havasında geçen ziyarette Giresunspor Başkanı ve Rizespor Başkanı dostluk mesajları verdi.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Trabzon bizim dostumuz, bize çok yardımcı oldu. Birlikte seviniyor birlikte üzülüyoruz. Trabzonspor'dan kiraladığımız oyuncular takımımıza çok önemli katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.