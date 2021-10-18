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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor - Son Dakika

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor

18.10.2021 10:14
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Boulogne Metropolitans 92'yi ağırlayacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Boulogne Metropolitans 92'yi ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda 20 takım iki gruba ayrılırken, A Grubu'nda Türk Telekom ile Boulogne Metropolitans 92'nin yanı sıra MoraBanc Andorra, Joventut Badalona (İspanya), Lokomotiv Kuban (Rusya), Partizan NIS (Sırbistan), Lietkabelis (Litvanya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Hamburg Towers (Almanya) ve Slask Wroclaw (Polonya) takımları yer alıyor.

Türk Telekom, basketbol, Sırbistan, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor - Son Dakika Spor


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