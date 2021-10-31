Türkiye Hentbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu

Genel kurula 159 delegeden 147'si katıldı. Kullanılan oyların 78'ini alan Uğur Kılıç, başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Bilal Eyuboğlu ise 67 oyda kaldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

THF Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Bilal Eyuboğlu ile Uğur Kılıç yarıştı.

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