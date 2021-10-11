Türkiye Muay Thai Federasyonunun genel kurulu 1 Kasım'da yapılacak

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı B2 Kat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı, saat 10.00'da başlayacak.

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti