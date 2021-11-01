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Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Yıldız seçildi - Son Dakika

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Yıldız seçildi

01.11.2021 15:14
Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Yıldız seçildi

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı'na genel kurulda geçerli 178 oyun 139'unu alan Hasan Yıldız seçildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı'na genel kurulda geçerli 178 oyun 139'unu alan Hasan Yıldız seçildi.

Federasyonun 4. olağan ve 5. mali genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda federasyonun bütçe ve denetim kurulu raporları oylanıp ibra edildikten sonra oy kullanma işlemine geçildi.

Mevcut başkan Halil Durna'nın aday olmadığı genel kurulda federasyon başkanlığı için Hasan Yıldız ve Engin Kısa yarıştı.

Genel kurulda 182 delege oy kullanırken, geçerli oyların 139'unu alan Hasan Yıldız başkanlığa seçildi. Diğer aday Engin Kısa 39 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Başkan Hasan Yıldız'ın yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

Aydın Şentürk, Halil Demir, Şakir Bayramoğlu, Murat Önder, Furkan Durna, Ömer Faruk Çelik, Fatih Şahiner, Hasan Özbulut, Feyzullah Tecirli, Mehmet Gür, Hasan Siret Albayrak, Özden Taşğın, Yasin Kıroğlu, Mustafa Kızıl.

Hasan Yıldız, oyunlar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Yıldız seçildi - Son Dakika Spor


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