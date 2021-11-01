Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Yıldız seçildi

Genel kurulda 182 delege oy kullanırken, geçerli oyların 139'unu alan Hasan Yıldız başkanlığa seçildi. Diğer aday Engin Kısa 39 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Mevcut başkan Halil Durna'nın aday olmadığı genel kurulda federasyon başkanlığı için Hasan Yıldız ve Engin Kısa yarıştı.

Federasyonun 4. olağan ve 5. mali genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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