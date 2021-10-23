Türkiye Süpermoto Şampiyonası sezon finali yarışları Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın sezon finali yarışları Uşak'ta start aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde başlayan ve iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde serbest antrenmanların ardından sıralama yarışları yapıldı.

Şampiyonaya katılan sporcular, zorlu pistte hünerlerini sergilerken, keskin virajlardaki dönüşler seyircileri heyecanlandırdı.

Şampiyona, yarın Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarındaki yarışlarla tamamlanacak.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri, törenle verilecek.