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Türkiye'yi 51 ülke arasında temsil etti, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Türkiye'yi 51 ülke arasında temsil etti, dünya şampiyonu oldu

14.10.2021 21:52

- Türkiye'yi 51 ülke arasında temsil etti, dünya şampiyonu oldu Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz: "Hedefim 2024 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak" Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan milli sporcu Hakan...

- Türkiye'yi 51 ülke arasında temsil etti, dünya şampiyonu oldu

Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz:

"Hedefim 2024 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak"

KIRIKKALE - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz, "Bayrağımızı 51 ülke arasında göndere çektirmek beni çok duygulandırdı" dedi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 5-12 Ekim tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 89 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 149 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla bronz madalya kazanırken, toplamda 319 kiloluk derecesiyle dünya üçüncüsü oldu. Hakan Şükrü Kurnaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Kurnaz, "Suudi Arabistan Cidde'de düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Koparmada 147 kilogramda dünya birincisi, silkmede 170 kilogram ile dünya üçüncüsü, toplamda dünya üçüncüsü oldum" dedi.

Hakan Şükrü Kurnaz: "Hedefim 2024 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak"

Olimpik sporcu kadrosunda yer aldığını ifade eden Hakan Şükrü Kurnaz, "Ülkemi derece ile temsil etmekten çok mutlu oldum. Bayrağımızı 51 ülke arasında göndere çektirmek beni çok duygulandırdı. Şu anda olimpik sporcu kadrosunda yer alıyorum. İnşallah 2024 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. Elimden gelen gayreti de göstereceğim. Cidde'de aldığım bu madalyadan dolayı bana emeği geçen desteklerini esirgemeyen aileme, antrenörlerime, Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müze katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hayrettin Kurnaz: "Amacımız olimpiyatlara katılmak"

Hakan Şükrü Kurnaz'ın antrenörlüğünü yapan babası Hayrettin Kurnaz, iki ay sonra Özbekistan'da düzenlenecek Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti. Oğlunun dünya şampiyonu olduğuna aile olarak, anne baba olarak sevindiklerini dile getiren Hayrettin Kurnaz, "İfade edilemeyen büyük bir mutluluktur. Şu anda oğlumuz Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılacak. İki ay zaman var Büyükler Dünya Şampiyonası'na. Özbekistan'da yapılacak. Oradan da takıma girip ilimizi ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Daha sonrası 2024 olimpiyatları var. 2022 yılından itibaren kota müsabakaları başlıyor. Amacımız olimpiyatlara katılmak. İlimizi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" ifadelerini kullandı.

Aziz Sinan Alp: "Bayrağımızı dalgalandırması bizi ayrıca çok mutlu etti"

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ise, "Hakan Şükrü Kurnaz'ın Cidde'de yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda derece alması bizi çok mutlu etti. Sporcumuzun yetişmesinde emeği olan başta anne babasına ve tüm antrenörlerine teşekkür ediyorum. Hakan Şükrü Kurnaz bizi çok mutlu etti, duygulandırdı. Kırıkkale'den çıkan bir sporcunun bayrağımızı dalgalandırması bizi ayrıca çok mutlu etti. Ben buradan kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi 51 ülke arasında temsil etti, dünya şampiyonu oldu
Türkiye'yi 51 ülke arasında temsil etti, dünya şampiyonu oldu
Türkiye'yi 51 ülke arasında temsil etti, dünya şampiyonu oldu
Türkiye'yi 51 ülke arasında temsil etti, dünya şampiyonu oldu

Togo Cumhuriyeti, Şükrü Kurnaz, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye'yi 51 ülke arasında temsil etti, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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