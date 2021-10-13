Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir 'de konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı

Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı