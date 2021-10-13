Üye Girişi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

13.10.2021 21:17
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Yılmaz Duman, Serhat SemizArkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Daniel McDonnell, Batuhan Avcı, Mirza Lagumdzija, Ali Enes Ay, Halit Kurtuluş)Tokat Belediye Plevne: Atakan...

Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Yılmaz Duman, Serhat Semiz

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Daniel McDonnell, Batuhan Avcı, Mirza Lagumdzija, Ali Enes Ay, Halit Kurtuluş)

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Renee Teppan, Monte Alisson, Arda Bostan ( Semih Çelik, Ahmet Can Büyükgöz, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 25-16, 25-17, 25-17

Süre: 81 dakika (28, 26, 27)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Efeler Ligi, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı 21:24 Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı Cinsel ilişki sonrası parasını vermediği hayat kadınını otomobiliyle ezerek öldürdü 20:57 Cinsel ilişki sonrası parasını vermediği hayat kadınını otomobiliyle ezerek öldürdü Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı 20:38 Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı
Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak 19:04 Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti 17:51 BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

Son Dakika Haberleri
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak         
22:10
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışını yorumlarken başına gelen ilginç olayı anlattı         
21:10
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi         
20:45
Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti         
20:20
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı         
19:04
İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam         
18:14
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 22:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement