Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Batuhan Avcı)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Camejo, Aykut Gedik, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 25-22, 22-25, 30-32, 24-26
Süre: 143 dakika (30, 30, 46, 37)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftanın son maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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