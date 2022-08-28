Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı - Son Dakika
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Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı

28.08.2022 18:24
Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı

Avrupa Ligi eşleşmelerinin konuşulduğu esnada yayına katıldığı evdeki kedi tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Özkök'ün o anları sosyal medyada gündem oldu. Program sunucusuyla Özkök'ün olay sonrası şakalaşması programa renk kattı.

A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında ilginç anlar yaşandı. Programın yorumcusu Hüseyin Özkök'e bir kedinin patisiyle tokat atması sonrası stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

"BİRAZ AGESİF BİR ARKADAŞIMIZ"

Avrupa Ligi eşleşmelerinin değerlendirildiği canlı yayında spor yorumcusu Hüseyin Özkök talihsiz bir an yaşadı. Evdeki kedi tarafından saldırıya uğrayan Özkök, o anlarda gülmekten kendini alıkoyamadı. Programın sunucusu ise Özkök'e gülerek "Biraz agresif bir kedi sanırım Hüseyin" dedi. Özkök ise sunucuya, "Evet, biraz agresif bir arkadaşımız. Bu da güzel, bunu da yaşadık sonunda seninle" dedi.

Ünlü yorumcuyu canlı yayında kedi tokatladı! Stüdyo kahkahaya boğuldu
Görüntü: A Spor
Ünlü yorumcuyu canlı yayında kedi tokatladı! Stüdyo kahkahaya boğuldu
Görüntü: A Spor
Ünlü yorumcuyu canlı yayında kedi tokatladı! Stüdyo kahkahaya boğuldu
Görüntü: A Spor
Ünlü yorumcuyu canlı yayında kedi tokatladı! Stüdyo kahkahaya boğuldu
Görüntü: A Spor
Ünlü yorumcuyu canlı yayında kedi tokatladı! Stüdyo kahkahaya boğuldu
Görüntü: A Spor
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Son Dakika Spor Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı - Son Dakika


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