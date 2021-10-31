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Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından

31.10.2021 16:30

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, oyuncularını kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, oyuncularını kutladı.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun stratejik bir taktik oyunu olduğunu söyledi.

Karagümrük karşılaşması öncesi 4 maça çıktıklarını hatırlatan Karaman, "Giresun deplasmanı, içeride Trabzon, Alanya deplasmanı ve Konya deplasmanı. Bu 4 maçın 3'ünü dışarıda oynamışız ve sadece bir puan almışız." dedi.

Kadroda önemli eksikliklerinin olduğunu belirten Karaman, son antrenmanda Mensah'ın sakatlandığını hatırlattı.

Karaman, özellikle defans ve 6 numara bölgesinde sakatlıklar yaşadıklarına, bu maçta da hem bireysel hem de takım halinde hatalar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız Konyaspor maçında rakip 14, biz 11'dik. 3 puan alsak 14-14 olacağız. Bir anda 2 maç kazandığın zaman ligde tabelada durumlar değişebiliyor. Böyle bir maça çıktık. Karagümrük ligde rakip ceza sahasında oynayan en iyi takım ama ilk 15 dakikaya bakıyorsun benim maçtaki analizim 2-0 öne geçmemiz lazım. Kendi kendimize yaptığımız çok basit bir hatadan gol yedik. Rakip ceza sahasında çok oynayan, hücuma çok giren takım karşısında 1-0 geriden geldiğinizde inanılmaz anlamda stratejik olarak rakip takımın kucağına düşüyorsunuz. Bunu dünyanın her yerinde görüyoruz."

Takımın kenetlenmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, oyun içinde yapmış oldukları değişiklikler ve oyuncuların istekli olmasının galibiyeti getirdiğini dile getirdi.

Karaman, oyuncuların daha dikkatli olması gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızı tebrik ediyoruz, haklı bir galibiyet aldılar. Taraftarlar istedikleri skorlar gelmediği zaman teknik adamı protesto edebilirler. Bu onların doğal hakkı ama bazen teknik adam ve ekibi olarak insan üzüntü duyuyor. Yaptığımız işin ve elimizdeki kadronun ortaya koyduğu mücadele, mücadele sonrası bir takım şeyler üzüyor bizi. Bazen istenilen skorlar gelmediği zaman bunları yaşıyoruz. Bazen de iyi skorlar geldiğinde taraftar alkışlayabiliyor. Oyunculara teşekkür ediyorum. Bundan sonra oyuncularımızın daha dikkatli, daha birlikte ve mücadele gücünü yukarı çekerek bir seri yakalaması gerekiyor. Haftaya oynanacak bir Fenerbahçe maçı var."

Fatih Karagümrük cephesi

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel de, "Maç hakkında konuşacak fazla bir şey yok. Başkanımız sezon başında 'bu sene hakemlerle ilgili konuşmayın' dediler, belki kızacak ama maçın başından sonuna kadar oyunu istediği gibi şekillendirdiler. Niyetini ve VAR hakeminin niyetlerini anlamak çok zor. Bunların niyetlerini araştırmak lazım." şeklinde konuştu.

Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
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