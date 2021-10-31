Yunusemre Belediyespor lige galibiyetle başladı

Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, Turgutlu'da konuk olduğu Bieksper Hacırahmanlıspor'dan 3 puanı 3 golle aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 1. Grup'ta iddialı olan Yunusemre Belediyespor, sezonun ilk haftasında konuk olduğu Bieksper Hacırahmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Hacırahmanlıspor, Mert Erçakır'ın 11'nci dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap vererek oyunun üstünlüğünü tamamen eline alan Yunusemre Belediyespor, 22'nci dakikada Serhat Cengiz, 60'ncı dakikada Doğukan Güngör, 79'ncu dakikada Ali Arashan Altuntaş'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Yunusemre Belediyespor'da Furkan Parsak 90+2'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mavi Beyazlılar, Berk Çekal, Muhammet Dağ, Mehmet Ayberk İbiş hakem üçlüsünün yönettiği maçta; Emre Yavaş, Mehmet Bozcan, Serhat Cengiz, Salih Kılavuz, İsmail Sevindi (dk.90 Hasan Can), Hüseyin Ertabak (dk. 55 Kerem Dönertaş), Harun Şanlı (dk.75 Hüseyin Terzi), Doğukan Güngör, Ali Arashan Altuntaş (dk.90 Hakan Boldan), Habib Uzun (dk.75 Furkan Parsak) ve Fatih Salım 11'iyle mücadele etti. Lige moralli başlayan Yunusemre Belediyespor, haftaya Afyon ekibi İscehisarspor'u konuk edecek. - MANİSA