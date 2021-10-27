Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 Ağrı 1970 Spor: 5

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Ağrı 1970 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Penaltılara giden müsabakada Ağrı 1970 Spor 5-4 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Stat: Aktepe Stadı
Hakemler: Veli Karakaya xx, Egemen Sağlam xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör xx, Abdulkadir Korkut xx, Haşim Arda Sarman xx (Ercan Yazıcı dk. 99 ?), Mert Özmen xx, Taha Yünkuş xx, Diallo xx (İbrahim Mirza Aral dk. 57 x), Berkan Burak Turan xx, Bilal Budak xx (Taşkın Çalış dk. 46 x), Erdem Onur Beytaş xx (Ali Yavuz Kol dk. 46 x (Ogün Bayrak dk. 68 x)), Ömer Uzun xx, Camara xx (Dijibrila dk. 46 x)
Yedekler: Furkan Yasin Çevik
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Ağrı 1970 Spor: Baran Güler xx, Burçak Özkanca xx, Oğuzhan Malcı xx, Mücahit Karagöz xx, Seyit Gazanfer xx, Can Morgül xx, Kaan Yılmaz xx (Melik Ahmet İpek dk. 91 ?), Uğur Durmuş xx (Mazlum Kural dk. 91 ?), Ali Özdemir xx (Önder Selimoğlu dk. 73 x), Serhat Tarhan xx (Mehmet Berke Yanmaz dk. 73 x), Emrah Bedir xx (Furkan Demir dk. 91 ?)
Yedekler: Süleyman Kasap, Bünyamin Başar
Teknik Direktör: Mustafa Kalafatoğlu
Penaltılar: İbrahim Mirza Aral, Abdulkadir Korkut, Mert Özmen, Dijibrilla (Keçiörengücü) Önder Salimoğlu, Oğuzhan Malcı, Seyit Gazanfer, Can Morgül, Furkan Demir (Ağrı 1970 Spor)
Sarı kartlar: Berkan Burak Turan, Diallo (Keçiörengücü) Serhat Tarhan, Burçak Özkanca, Seyit Gazanfer (Ağrı 1970 Spor) - ANKARA
Kaynak: İHA
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