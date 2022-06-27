Sporcular, Uçuş Günü'ne konuk olacak - Son Dakika
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Sporcular, Uçuş Günü'ne konuk olacak

27.06.2022 14:32
Sporcular, Uçuş Günü'ne konuk olacak

Uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü'ne, sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Ali Türkkan, Ayşe Begüm Onbaşı, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Berke Dikişçioğlu, İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde, Can Öncü ve Deniz Öncü konuk olacak.

Uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü'ne, sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Ali Türkkan, Ayşe Begüm Onbaşı, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Berke Dikişçioğlu, İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde, Can Öncü ve Deniz Öncü konuk olacak.

Bostancı Sahili'nde 2019 yılında 200 bin kişiyi ağırlayan Uçuş Günü'nde bu sene de ilginç ve fantastik uçuş araçlarını hazırlayan takımlar, birbirinden tarz kostümleriyle yüzbinlerce seyircinin önünde uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, farklı tasarımlar ve uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak. Üç yıl aradan sonra, İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan etkinlik, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek.

Türkiye rekoru 30.9 metre

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Uçuş Günü'nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte "The Chicken Whisperers" takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen etkinlikte Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinlikte Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Toprak Razgatlıoğlu, Bora Füzesi, Ayşe Begüm, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sporcular, Uçuş Günü'ne konuk olacak - Son Dakika

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