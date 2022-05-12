Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü - Son Dakika
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Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü

12.05.2022 13:54
Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin başarılı Bocce takımı sporcuları, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'a Türkiye Şampiyonluğu sözü verdiler.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin başarılı Bocce takımı sporcuları, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'a Türkiye Şampiyonluğu sözü verdiler.

Doğanşehir Belediyesi tarafından destek verilen Doğanşehir Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi, il geneli okul sporları müsabakalarında İl birinciliği ve Adıyaman'da yapılan yarışmada Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi kız ve erkek Bocce takımlarında bölge birinciliği alan ve Türkiye Birinciliği için Aydın'da yarışmaya katılacak olan öğrenciler ve okul idaresi Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 'u ziyaret ettiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ziyarette yaptığı konuşmada, "Her zaman, sporu spor olarak yapan gençlerimizin yanında olduk ve olmaya devam ederek destek vereceğiz. Kıymetli öğrencilerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Doğanşehir ilçesinin başarılı Bocce takımı sporcuları, Başkan Zelyurt'a Türkiye Şampiyonluğu sözü verdiler. - MALATYA

Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü
Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü

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Doğanşehir, Adıyaman, Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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