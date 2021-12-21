Sporda 2021 böyle geçti: Mart

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, Fransa'nın Nantes kentinde yapılan şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı. Kadın Milli Takımı, topladığı 32 puanla takım halinde Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Şampiyonada Esra Bayrak ise en iyi kadın atlet seçildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, mart ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 MART

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda hem gümüş madalya kazandı, hem dünya rekoru kırdı.

2 MART

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular, takım halinde birinci oldu. Milli sporcular farklı kategorilerde 6 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti. Türkiye, elde edilen toplam derecelere göre belirlenen takım şampiyonluğunda ilk sırada yer aldı.

4 MART

Voleybolda 3 Türk takımı, Avrupa kupalarında finale yükseldi. Kadınlar CEV Kupası'nda Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Sistem9 Yeşilyurt, Erkekler CEV Challenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart şampiyonluk için mücadele edecek.

5 MART

11 yaşındaki Derya Taygan, Bulgaristan'da düzenlenen Sofia Trophy 2021 yarışmalarında, Artistik Buz Pateni branşı Basic Novices III. Girls-Free Skating kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı Lübnan'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası Slalom Yarışları'nda 6 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

6 MART

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcular iki altın madalya elde etti.

Antalya'da Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na katılan Salih Korkmaz, 20 kilometre yarışında iki Türkiye rekoru kırdı. Organizasyonda kendisine ait Türkiye rekorlarını geliştiren Meryem Bekmez, ilk kez 10 kilometreyi 44 dakikanın altında yürümeyi başardı ve dünya listesinde bu yıl için ilk sıraya yerleşti.

Milli atlet Ersu Şaşma, Polonya'da devam eden 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama seçmelerini geçerek Türk atletizm tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde finale yükselen ilk sırıkçı oldu.

7 MART

Tuna Altuna, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında çiftlerde şampiyon oldu.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te ikincilik elde etti.

Milli atlet Ersu Şaşma, Polonya 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlama finalinde beşincilik elde etti.

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'nda milli sporcular 11 madalya kazandı.

8 MART

Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyerek, İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırdı.

Basketbolda 2021 FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

11 MART

Fransa'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya elde etti.

12 MART

Portekiz'de düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, 470 kadınlar sınıfında Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek tarihe geçti. İkili, kadınlar 470 sınıfında olimpiyatlara kota alan ilk Türk sporcular oldu.

13 MART

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı.

14 MART

Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Kremlin Cup'ta kariyerinin ilk Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tekler şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde etti.

20 MART

Paralimpik Atletizm Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin ikinci serisini 8 madalyayla tamamladı.Türkiye, organizasyonu erkeklerde birer altın, gümüş ve bronz, kadınlarda ise 3 altın, 2 gümüş madalyayla kapattı.

21 MART

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde serbest stilde, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz gümüş, Selahattin Kılıçsallayan bronz, kadınlarda Evin Demirhan gümüş, Kerem Kamal altın, Metehan Başar bronz madalya kazandı. Türkiye, Macaristan'daki organizasyonu 6 madalya ve 4 Olimpiyat kotası ile tamamladı.

25 MART

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb'in, 18- 22 Mart'ta Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışmaları'nda disk atma kategorisinde altın madalya kazandı.

27 MART

20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı. Büyük kadınlar 20 kilometrede birinciliği elde eden Ayşe Tekdal, olimpiyat kotasını da aldı. Organizasyonda 6'sı altın 11 madalya kazanan Türkiye, 61 puanla birinci sırada yer aldı.

28 MART

Milli badmintoncular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Polonya'nın Gniezno kentinde düzenlenen BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.

29 MART

Katar'ın başkenti Doha'da 26-28 MART tarihlerinde düzenlenen Grand Prix'de 8. olarak Türk eskrim tarihinin en iyi derecesini elde eden Milli eskrimci İrem Karamete, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan ilk eskrimci oldu.