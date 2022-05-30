Sporda Kayseri'den Kenya'ya sevgi köprüsü - Son Dakika
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Sporda Kayseri'den Kenya'ya sevgi köprüsü

30.05.2022 12:10
Sporda Kayseri'den Kenya'ya sevgi köprüsü

Kayseri Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, Kenya'nın Nairobi eyaletinde bulunan Yala köyündeki Yala Basketbol Akademisi'ne Basketbol malzemesi yardımı yaptı.

Kayseri Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, Kenya'nın Nairobi eyaletinde bulunan Yala köyündeki Yala Basketbol Akademisi'ne Basketbol malzemesi yardımı yaptı. Malzemeleri kullanmaya başlayan Yala Kulübü, Kayseri Hasketbol'a teşekkürleriyle birlikte yeni malzemelerle yapılan antrenmandan görüntüler gönderdi.

Hasketbol GSK Başkanı ve antrenörü Hasan Aksoyak, Kenya'dan kendilerine sosyal medya aracılığı ile ulaşan ve kısıtlı imkanları bulunan Yala Basketbol Akademisi'ne ellerinden gelen yardımı yaptıklarını söyledi. Aksoyak, " "Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü olarak 2010 yılından bu yana çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kulüp olarak önce iyi insan sonra iyi sporcu sonra iyi basketbolcu yetiştirmeyi amaç ediniyoruz. Sporcularımızla birlikte birçok sosyal ve kültürel aktivite yapmaktayız. Sosyal medya hesabı üzerinden Kenya Nairobi den bizlere ulaşan ve kısıtlı imkanlarla zor şartlarda çalışmalarına devam eden Yala Basketbol Akademisi'ne imkanlarımız el verdikçe kulüp olarak destek vermeye çalıştık. Daha önce 2015, 2018 ve 2019 yıllarında yine aynı Basketbol akademisine malzeme göndermiştik. Antrenmanlarımızda kullandığımız basketbol topları, atlama ipleri, huniler, antrenman çanakları, ayrım formları, çekme halatları, forma gibi malzemelerden Yala'da zor şartlarda antrenman yapan basketbol aşığı çocuklara göndererek onlarına basketbolun eşsiz güzelliklerinden faydalanmasına katkıda bulunmaya çalıştık. Onları kardeş kulübümüz olarak görüyoruz. Gönderdiğimiz malzemeler 3 haftalık bir yolculuk sonrası bizlerden yaklaşık 6 bin 700 kilometre uzaklıktaki Kenya'ya ulaştı. Kenya'dan bizlere Yala Basketbol Akademisi antrenörü ve Basketbol Hakemi olan Mary Thomas aracılığıyla birçok teşekkür mesajı ve antrenman videosu geldi. Çocukların heyecanını ve çalışma azmini görmek bizleri çok mutlu etti. Bu projede bizlere destek olan sporcu ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yala Basketbol Akademisi antrenörü Mary Thomas ise yaptığı değerlendirmede, " Hasan Koç'a ve Hasketbol'a bize şu ana kadar yaptıkları desteklerden dolayı çok minnettarım, onlar olmasaydı bu program bu derece etkili olmazdı. Hasketbol aynı zamanda bizimle, Yala Basketbol Akademi ile işbirliği yaptı ve bize program boyunca çok yardımcı oldular. Bu yardımlar ülkemizde basketbolun bu gençler tarafından tanınmasında büyük rol oynadı. Bizlere birçok forma ve basketbol antrenman malzemesi gönderdiler. Bunlar sayesinde hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Bize yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Sizleri Kenya'ya da bekliyoruz. Sayenizde hayallerimiz gerçek oluyor' dedi.

Yala Basketbol Akademisinde antrenmanlarına devam eden 15 Yaşındaki Pascal Omondi ise yaptığı açıklamada, "Gönderilen malzemelerden dolayı Hasan Aksoyak ve Hasketbol GSK 'ya teşekkür ederim" diye konuştu.

Yine aynı akademide eğitim gören 17 yaşındaki Velma Atieno da, "Gönderilen malzemelerden dolayı çok minnettarım ve çok mutluyum" dedi.

Yala Basketbol Akademi antrenör ve sporcuları gönderilen malzemeler ve Türk Bayrakları ile birlikte çektirdikleri fotoğraf ve antrenman videolarını gönderdi. - KAYSERİ

Sporda Kayseri'den Kenya'ya sevgi köprüsü
Sporda Kayseri'den Kenya'ya sevgi köprüsü
Sporda Kayseri'den Kenya'ya sevgi köprüsü
Sporda Kayseri'den Kenya'ya sevgi köprüsü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sporda Kayseri'den Kenya'ya sevgi köprüsü - Son Dakika


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