Sporda Sağlık Zirvesi İstanbul\'da Yapıldı

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İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen Sporda Sağlık Zirvesi, spor dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Erman Toroğlu, Semih Erden, Aytaç Kara gibi spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı zirvede spor ve sağlık ilişkisi ele alındı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 2.'si düzenlenen Sporda Sağlık Zirvesi'nde spor camiasından birçok ünlü isim ve sporcu doktorları bir araya geldi. Sporcu sağlığı konusunun ele alındığı zirve, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve İAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tanju Besler'in konuşmalarıyla başlayan zirvede, 'Basketbol Takımlarında Multidipliner Yaklaşım', 'Sporcularda Manuel Terapi', 'Sporcularda Ölçme Yöntemleri', 'Futbol Takımlarında Multidipliner Yaklaşım' gibi konular konuşuldu.

Zirvede, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolcu Semih Erden, Eski Milli Basketbolcu Sinan Güler, eski hakem Erman Toroğlu, futbolcu Aytaç Kara, Milli Güreşçi Cenk İldem, 2024 Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü Umut Ünlü'nün yanı sıra birçok akademisyen, doktor, fizyoterapist, antrenör, ortopedi uzmanı, diyetisyen, beslenme uzmanı, travmatoloji uzmanı ve ülkenin önemli futbol ve basketbol takımlarının doktorları yer aldı.

"Spor artık hayatımızın her alanında en önemli faktör

Açılış konuşmasında sporun önemine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Spor diye ifade etmiş olduğumuz kavram günümüzde o kadar çeşitlendirildi ki artık bugün sağlıkta, toplum sağlığında, kültürde, ruh ve beden sağlığında, hayatımızın her anlamında ama özellikle de insanı doğru alışkanlıklara yönlendirmede sporun en önemli faktör, en önemli uğraş olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Gençlere kötü alışkanlıklardan kurtulmak için spora yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Aydın, "Eğer bir kötü alışkanlıktan kurtulmak istiyorsanız, bunun adına ne derseniz deyin, bilgisayar bağımlılığı da diyebilirsiniz başka bir alışkanlık da diyebilirsiniz, kurtulmanın tek çaresi spordur. Binlerce çeşidi var, binlerce farklı alanı var, her genç, her insan kendi yapısına kendi durumuna, konumuna, işine, sağlığına, yaşına, kilosuna göre muhakkak ki oradan bir şey bulup hayatına uyarlayabilir" ifadelerini kullandı.

"Her kulübün, her camianın beklentileri farklı oluyor"

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise sporculuk ile yöneticilik arasındaki farkın kendisine sorulması üzerine, "Masanın bu tarafına geçtiğiniz zaman hayat çok farklı oluyor. O süreçleri kolay yönetemiyorsunuz, bu süreçlerde bazen bencil oluyorsunuz. Özellikle sporcuyken dünya kendi etrafınızda dönüyormuş gibi oluyorsunuz. Basketbolun tümüne hitap etmeniz gerekiyor ve zaman zaman zorlandığımız süreçler oluyor. Çünkü herkesin beklentileri farklı oluyor, herkesin ihtiyaçlarını gidermek anlamında da eksik kaldığımız oluyor. Çünkü kulüplerin bakış açıları, beklentileri, organizasyonları farklı. Camialar dediğimiz zaman hepsinin farklı bir ajandaları var. Ama süreci her zaman iyi diyaloglarla iyi yönettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Sporcular ve doktorlar ile sağlık çalışanları arasındaki güven duygusuna da değinen Türkoğlu, "Herkesin burada anlatmak istediği aslında herkesin birbirine olan güveni. Diyetisyenimize, fizyoterapistimize, kondisyonerimize doktorumuza güvenmek... Hayatımızın belli bölümünü fedakarlıklarla ve bu insanlarla geçiriyoruz. Bir amaç için buradayız. İşimiz gereği ailemizden çok bu ekiplerle vakit geçiriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL