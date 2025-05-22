Sporla Güçlü Kadınlar Projesi Başladı - Son Dakika
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Sporla Güçlü Kadınlar Projesi Başladı

Sporla Güçlü Kadınlar Projesi Başladı
22.05.2025 09:46
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Manisa'da kadınların güçlenmesi için başlatılan proje, spor etkinlikleriyle destekleniyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sporla Güçlü Kadınlar" projesi başladı. Projeyle, kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçlenmesi hedefleniyor.

Yunusemre ilçesinde yer alan Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde yürütülen "Sporla Güçlü Kadınlar" projesine her yaştan kadın yoğun ilgi gösteriyor. Projeyle birlikte düzenlenen rekreasyon çalışmaları, kadınlara hem sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor hem de sosyal dayanışmayı güçlendiriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen spor etkinlikleri sayesinde katılımcılar, hem bedenlerini hem de ruhlarını dinlendiriyor. Kadınların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan proje, aynı zamanda toplumda kadının gücünü ve görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Manisa genelinde ilgi gören proje, her geçen gün daha fazla kadınla buluşarak büyümeye devam ediyor. Projeye katılmak isteyen kadınlar, Yunusemre ilçesindeki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ne başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sadece kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen "Sporla Güçlü Kadınlar" projesinin, Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen açık hava etkinliğiyle başladığını açıkladı. Projenin başlangıcında konuşan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımıza yönelik hazırladığımız 'Sporla Güçlü Kadınlar' projemize, açık havada çok güzel bir başlangıç yaptık. Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde, sadece kadınlara özel olarak başlattığımız bu açık hava spor etkinlikleriyle projemize resmen start verdik. Kadınlarımızın sporla daha fazla iç içe olmalarını; hem fiziksel hem de ruhsal anlamda daha güçlü bireyler haline gelmelerini hedefliyoruz. Bu projeyi uzun süredir titizlikle hazırlıyorduk. Bugün burada, doğayla iç içe, güneşin enerjisini hissettiğimiz bu ortamda kadınlarımıza özel bir alan oluşturduk. Bu alanda profesyonel eğitmenler eşliğinde haftalık düzenli spor çalışmaları yapılacak. Amacımız çok net: Kadınlarımızın kendilerini rahat ve özgür hissedebilecekleri bir ortamda spor yapmalarını sağlamak. Bunun yanı sıra spor sayesinde sosyalleşmelerine, stres atmalarına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Manisa Valiliğimize, il ve ilçe gençlik ve spor müdürlüklerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Kadınlarımız sporla güçlendikçe, ailelerimiz ve toplumumuz da o denli sağlam temeller üzerine oturacaktır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızı bu güzel ortama davet ediyor, birlikte spor yapmaya ve birlikte güçlenmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."

"Kendimize güvenimiz geldi"

Projeye katılan ev hanımı Aysun Zengin, sporun hayatına kattığı enerjiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Çok uygun bir proje. Ben bir ev hanımıydım ama bu tür spor aktivitelerine katılmaya başladım. Kendimi daha enerjik, daha özgüvenli hissediyorum. Evde temizlik ve ev işleriyle çok zaman kaybediyoruz, spora vakit ayıramıyoruz. Ama spora katıldıklarında kadınlar enerjilerini yeniden bulacaklar ve özgüvenleri yerine gelecek."

Filiz Çalışkan da kadınların spora yönlendirilmesini önemli bir adım olarak değerlendirerek, "Bence harika bir fikir. Spor herkes için önemli ama kadınlar genelde evde oldukları için kendilerine zaman ayıramıyor. Bakanlığın yaptığı bütün projelere katılıyorum; tenis, spor hepsine katılıyorum. Kadınlar için bu tür projelerin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Sağlık açısından kesinlikle yapılmalı, herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projeye katılan Nimet Karaca ise "Projeyi çok beğeniyorum ve sürekli katılmaya özveri gösteriyorum. Her insanın spor yapmasını tavsiye ediyorum. Sporun bana çok şey kattığını düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum gelip bu ortama dahil olmasını isterim" dedi.

Bir diğer katılımcı Emine Çelebi, sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü belirterek, "Bu proje çok güzel ve çok keyifli. Her insanın mutlaka yapması gereken bir şey. Spor benim için vazgeçilmez, hayatımın bir parçası. Buraya geldiğim için çok memnunum. Hocamız da çok iyi, çok güzel aktiviteler yapıyoruz" diye konuştu.

Safiye Çaylak ise projeye katılmanın özellikle ilerleyen yaşlarda sağlığa olan katkısına dikkat çekerek, "Projeyi çok güzel buluyorum. Gelmek için gerçekten heyecanlanıyoruz. Sağlığımız için, hareket kabiliyetimiz için çok iyi geliyor. Kendimizi daha zinde ve sağlıklı hissediyoruz. Yaşımız ilerledikçe bu tür aktiviteler daha da önem kazanıyor" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sporla Güçlü Kadınlar Projesi Başladı - Son Dakika

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