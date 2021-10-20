Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız

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Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlı takımın daha iyi bir ekip olduğunu vurguladı.

"HATALARIMIZI DÜZELTTİK"

Genel maç yorumu hakkında Amorim, "Zor olacağını biliyorduk. Çok da zor oldu. İlk 15 dakika Beşiktaş çok güçlü başladı. Bize topu vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamiği değişti. Ajax maçında da böyle oldu. Onlar atınca dinamikler değişmişti. Oyun içinde değişebilir. Defansif yönden iyiydik. Dortmund maçında yaptığımız hataları düzelttik. İlk yarının sonunda Teixeira'nın golünün iptal edilmesi önemliydi. İkinci yarıya da iyi başladık ve istediğimiz galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.

"EMİN OLDUM"

Galibiyetin nasıl geldiğiyle ilgili soruda Beşiktaş'ın daha güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Amorim, "Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var. Beşiktaş 3-2'yi bulsa geri dönüş yapabilirdi. 4-1'ten sonra galibiyetten emin oldum" yanıtını verdi.