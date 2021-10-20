Üye Girişi
Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız - Son Dakika

Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız

20.10.2021 09:24

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, İstanbul'da 4-1 kazandıkları maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amorim, Beşiktaş'ın daha kaliteli bir takım olduğunu vurguladı. Genç hoca, "Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Beşiktaş 3-2'yi bulsa dönüş yapabilirdi" dedi.

Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlı takımın daha iyi bir ekip olduğunu vurguladı.

"HATALARIMIZI DÜZELTTİK"

Genel maç yorumu hakkında Amorim, "Zor olacağını biliyorduk. Çok da zor oldu. İlk 15 dakika Beşiktaş çok güçlü başladı. Bize topu vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamiği değişti. Ajax maçında da böyle oldu. Onlar atınca dinamikler değişmişti. Oyun içinde değişebilir. Defansif yönden iyiydik. Dortmund maçında yaptığımız hataları düzelttik. İlk yarının sonunda Teixeira'nın golünün iptal edilmesi önemliydi. İkinci yarıya da iyi başladık ve istediğimiz galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.

"EMİN OLDUM"

Galibiyetin nasıl geldiğiyle ilgili soruda Beşiktaş'ın daha güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Amorim, "Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var. Beşiktaş 3-2'yi bulsa geri dönüş yapabilirdi. 4-1'ten sonra galibiyetten emin oldum" yanıtını verdi.

Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız

Sporting, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kendisini ünlü yapacağını söyleyen kişiler tarafından dolandırılan adam, cep telefonunu ve parasını kaptırdı 10:24 Kendisini ünlü yapacağını söyleyen kişiler tarafından dolandırılan adam, cep telefonunu ve parasını kaptırdı Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor 10:18 Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi 10:15 Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı 10:10 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek 10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez 09:00 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez
Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı 07:53 Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti 07:35 KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti

Son Dakika Haberleri
10:24 Kendisini ünlü yapacağını söyleyen kişiler tarafından dolandırılan adam, cep telefonunu ve parasını kaptırdı
10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
10:18 Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor
10:15 Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi
10:11 Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler
10:09 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı
10:07 Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş
10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek
09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı
09:24 Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız
Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi hakkında konuştu: Şansımız yok Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi hakkında konuştu: Şansımız yok         
10:31
Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar         
10:20
Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu         
10:18
Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler         
10:12
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor! 5 bin lira maaşla hemen işe başlıyorlar Bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor! 5 bin lira maaşla hemen işe başlıyorlar         
09:41
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?         
08:19
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı         
23:14
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor         
19:14
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 10:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement