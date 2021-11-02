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Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru - Son Dakika

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru

02.11.2021 22:18
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın yarın akşam deplasmanda oynayacağı maçtaki rakibi Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, kendilerini favori görmediklerini ve ilk 15 dakikanın belirleyici olacağını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın yarın akşam deplasmanda oynayacağı maçtaki rakibi Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, kendilerini favori görmediklerini ve ilk 15 dakikanın belirleyici olacağını söyledi.

Portekizli teknik direktör Amorim, maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Amorim, "Favori yok. Bu çokta önemli değil. Biz onları nasıl İstanbul'da yendiysek onlar da bizi burada yenebilir. Maça daha hızlı başlamalıyız. Biz her maç üzerine koyarak gidiyoruz ve iyi durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sporting Lizbon'un Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez bir üst gruba çıkmak istediğini ve bunun için Beşiktaş maçının kilit olduğunu kaydeden Amorim, "Avrupa'da devam etmek istiyoruz ve kazanırsak devam edeceğiz. Çok önemli bir dönemdeyiz. Ajax'a burada 5-1 kaybedince bile bu gruptan çıkabileceğimize inanıyorduk. Yarın kazanıp bu hedefimizde ilerleyeceğiz. Bu gruptan çıkabiliriz." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki ilk maça göre stratejilerinin aynı olacağını ancak sakatlıklarından dolayı farklı bir kadro ile oynayacak Beşiktaş'ın kendilerine daha fazla sorun yaratacağını düşündüklerini ifade eden Amorim, şöyle devam etti:

"Çok zor bir maç olacak ve farklı bir hücum oyuncusu ile oynayacaklar. Pjanic'in sakatlığı da var. Çok önemli bir oyuncu. Oyun daha kolay olmayacaktır. İlk 15 dakika da İstanbul'daki maça göre farklı ve çok daha zorlu olacaktır ve maçın gidişini belirleyecektir. Taraftarımızın desteğiyle bu sefer baskılı başlayan taraf biz olmak istiyoruz ama Sergen hocanın (Favori Sporting Lizbon) sözüne inanmıyorum. Bizim için zor bir maç olacak. Kazanmak için zorlanacağız."

İstanbul'daki karşılaşmada ilk 15 dakikada gelen baskıda gol yemeleri halinde maçın çok daha farklı bitebileceğini savunan Portekizli teknik adam, "Bu kez daha çok topa sahip olmaya, oyunu daha iyi kontrol etmeye ve defansta daha iyi olup İstanbul'dan farklı olarak rakibe çok fırsat vermemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki maçta Beşiktaş taraftarının takımlarına desteğini de hatırlatan Amorim, "İstanbul'da inanılmaz biz atmosfer vardı. İstanbul'da bizi çok sevmediler. Biz de burada aynı agresif atmosferi yakalamak istiyoruz. Kazanırsak yolumuza devam edebileceğimiz Şampiyonlar Ligi'nde taraftarımızın yardımını istiyorum." şeklinde konuştu.

Amorim, takımda tek eksiğin Tiago Tomas olduğunu açıkladı.

Pedro Gonçalves

Sporting Lizbon ile sözleşmesini 2026'ya kadar uzatan futbolcu Pedro Gonçalves ise, "Takım kendine güveniyor. Geçmiş haftaların üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz ve yarın çok iyi oynayabiliriz. Bizim zorunluluğumuz hep kazanmak ve yarın umarım bunlardan biri olur." dedi.

İstanbul, Sporting, Beşiktaş, Lizbon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru - Son Dakika Spor


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