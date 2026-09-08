Sporting Teknik Direktörü Borges: Galatasaray karşısında hedefimiz galibiyet - Son Dakika
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Sporting Teknik Direktörü Borges: Galatasaray karşısında hedefimiz galibiyet

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Sporting'in teknik direktörü Rui Borges, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Borges, Osimhen'in sakatlığının planlarını değiştirmediğini belirterek, ev sahibi avantajıyla iyi bir sonuç almak istediklerini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Portekiz temsilcisi Sporting'in teknik direktörü Rui Borges, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesinde maçın yapılacağı Jose Alvalade Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya kaleci Rui Silva da katıldı.

Galatasaray'ın Avrupa'nın önemli takımlarından biri olduğuna değinen Borges, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli takımlarından biri. Kendi ülkesinde şampiyon oldular. Çok kaliteli, rekabetçi, ofansif, baskı yapan, topa sahip olmak isteyen bir takım. Çok tecrübeliler. Biz de kendimize odaklanmalı, çok iyi şekilde başlamalıyız. Evimizde oynamamız çok iyi. Geçen sezon sahamızda çok iyi bir performans sergiledik ama farklı bir sezondayız, farklı oyuncular var. Takımım bu sezon için çok motive. Çok genç ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni oyuncum var. Hataları da olacak ama duygu ve tutkumuz var. Burada olmak hepimiz için bir hayal. Maçlarda elimizden geleni yapmaya, kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Borges, geçen sezon ulaştıkları çeyrek finalin üzerine çıkabilme ihtimallerinin sorulması üzerine, "Şampiyonlar Ligi, her takımın kaliteli olduğu bir turnuva. Geçen sezon ilk maçlarda çok iyi performans sergiledik. Sonra küçük hatalarla goller yedik. Zor ve farklı bir turnuva. Herkes bu turnuvada olmak istiyor. Çok fazla değişiklik olmasına rağmen takımımız bu turnuva için çok motive. Şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Çok fazla oyuncumuz ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Evimizdeki ilk maçta bu enerjiyi hissetmemiz ve motive olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, Avrupa'da istikrar istediklerini anlatarak, "Hedef, Sporting'i Avrupa'da iyi bir seviyeye getirip sürekli başarılı olmak. Bu şekilde mutluyuz. Bu tutku ve adanmışlıkla bakıyoruz. Sporting olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Galatasaray maçında en iyisini göstermemiz gerek." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde favorinin olmadığını vurgulayan 45 yaşındaki teknik direktör, "Herkes kendi stratejisinde çok güçlü. Şimdi Galatasaray'a odaklanmak çok önemli. Ben maç maç bakıyorum. Sezona galibiyetle iyi bir şekilde başlamak istiyoruz." dedi.

"Osimhen oynamayacağı için farklı bir şekilde hazırlanmadık"

Rui Borges, Galatasaray'da yıldız santrfor Victor Osimhen'in sakatlığının kendi planlarını değiştirmediğini söyledi.

Yarınki maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını aktaran Borges, şunları kaydetti:

"Osimhen oynamayacağı için farklı bir şekilde hazırlanmadık. Galatasaray'a kolektif bir şekilde bakıyoruz. Çok güçlü bir takım. Oyunu kontrol etmek isteyen bir takım. Fiziksel olarak zor bir maç olacak. Her zaman baskı yapmaya ve hızlı cevap vermeye çalışıyorlar. Osimhen farklı bir oyuncu. Orada başka oyuncular oynayacak. Leao da oynayabilir. Yeni gelen oyuncuları var. Hepsi farklı tipte ama pozisyon oyuncuları. Olaya dinamik ve kolektif olarak bakıyoruz. Takım olarak hazır olacağız. Onların güçlü taraflarını durdurmak ve daha zayıf yönlerini göstermek isteyeceğiz."

İç sahada oynamanın kendileri açısından olumlu olduğunu vurgulayan Sporting Teknik Direktörü Borges, "İstanbul'daki atmosfer çok güçlü olurdu. Galatasaray ile deplasmanda karşılaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bizim de atmosferimiz çok zor. Sporting için iç sahada oynamak pozitif olacak. Çok büyük ve güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Taraftarlarla iyi bir sonuç alabiliriz. Galatasaray, sadece geçen sezon Avrupa'da iyi bir performans göstermedi. Galatasaray genel olarak çok güçlü bir takım. Evde oynamak bizim için bir avantaj. Genç bir takımımız var. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcularımıza taraftarımızın vereceği enerji oldukça önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

Silva: "Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonki performansı göstermek istiyoruz"

Sporting'in tecrübeli file bekçisi Rui Silva, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadıkları geçen sezonki performansı tekrarlamak istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynadıklarını hatırlatan Silva, "Çok büyük bir istek ve amaçla yeni sezona başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en önemli turnuvalarından biri. Önemini biliyoruz. Geçen sene çok iyi bir performans gösterdik. Bu sene de aynısını yapacağımıza inanıyoruz. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama olabildiğince ileri gitmek istiyoruz." dedi.

Portekiz Ligi'nde zaferi mi, Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı mı önceleyeceklerinin sorulması üzerine Silva, "İkisi de farklı turnuva. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok önemli. Maçların çok yüksek bir ritmi var. Daha fazla enerji harcamalısınız. Ancak maç maç bakmalıyız. Şu an yarınki maç bizim için en önemlisi. Daha sonra lige odaklanabiliriz. Çok önemli bir kadromuz var. Herkes bunu gösterip takıma yardım etmek isteyecek." diye konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'nun Sporting altyapısından yetiştiğinin hatırlatılması üzerine Silva, "Leao, Sporting'den çıkma bir oyuncu. Son performansını bilmiyorum ama yüksek kaliteye sahip bir oyuncu. Ona karşı hazır olmalıyız. Onun oyuna getirebileceği seviyeyi biliyoruz. Onu en iyi şekilde karşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sporting Teknik Direktörü Borges: Galatasaray karşısında hedefimiz galibiyet - Son Dakika

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