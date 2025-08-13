İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Tüpraş Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.
İrlanda ekibinin, idmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde çalıştığı öğrenildi.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › St. Patrick's Beşiktaş Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?