Spor

Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından St. Pölten, Antalya'da kamp yapıyor.

Teknik direktörlüğünü Tuğberk Tanrıvermiş'in yaptığı St. Pöllen, 26 kişilik kamp kadrosuyla Lara bölgesindeki bir otelde ligin ikinci yarısı için 8 günlük kampa başladı. Kamp çerçevesinde günde çift antrenman yapan Avusturya takımı, iki de hazırlık maçı oynayacak.

Türk teknik adam Tanrıvermiş, AA muhabirine, Avusturya'da şu anda ağır ve karlı kış şartlarının hüküm sürdüğünü belirterek, bu nedenle iklimi uygun olan Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi.

Takımı devraldığında düşme hattında olduğunu belirten Tanrıvermiş, "Ligin ilk yarısını, son haftalarda aldığımız başarılı sonuçlarla 7. sırada tamamladık. Kadromuzu güçlendirebilirsek ligi ilk 5 içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Tanrıvermiş, takımla birlikte Antalya'ya gelen sağ bek oyuncuları Wilguens Paugain'in Belçika 2. Futbol Ligi takımı Zulte Waregem'e transfer olduğunu kaydetti.

Ligde sezonun ikinci yarısı 21 Şubat'ta başlayacak.