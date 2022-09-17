Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbil
İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 44 Mehremic), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Bağış), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 60 Owusu), Emir Kaan Gültekin (Dk. 82 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Guri)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier (Dk. 50 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 49 Welinton), Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Fernandes, Muleka (Dk. 79 Cenk Tosun), N'Koudou (Dk. 46 Redmond), Weghorst
Goller: Dk. 8 N'Koudou, Dk. 39 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 26 Ersin Destanoğlu (Kendi kalesine), Dk. 86 Ali Yaşar (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Josef, Dk. 84 Welinton, 90+3 Redmond (Beşiktaş), Dk. 45+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor)
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan İstanbulspor-Beşiktaş maçı 2-2 sona erdi.
53. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Melih Kabasakal'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
73. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortaladığı topu Welinton kafayla indirdi, arka direkte Redmond'tan önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
86. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Ali Yaşar'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.
89. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışından Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci direk dibinden topu kornere çeldi.
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
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