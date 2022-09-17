Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

17.09.2022 22:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbilİstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 44 Mehremic), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Bağış), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 60 Owusu), Emir Kaan Gültekin (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbil

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 44 Mehremic), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Bağış), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 60 Owusu), Emir Kaan Gültekin (Dk. 82 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Guri)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier (Dk. 50 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 49 Welinton), Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Fernandes, Muleka (Dk. 79 Cenk Tosun), N'Koudou (Dk. 46 Redmond), Weghorst

Goller: Dk. 8 N'Koudou, Dk. 39 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 26 Ersin Destanoğlu (Kendi kalesine), Dk. 86 Ali Yaşar (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Josef, Dk. 84 Welinton, 90+3 Redmond (Beşiktaş), Dk. 45+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan İstanbulspor-Beşiktaş maçı 2-2 sona erdi.

53. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Melih Kabasakal'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortaladığı topu Welinton kafayla indirdi, arka direkte Redmond'tan önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Ali Yaşar'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.

89. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışından Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci direk dibinden topu kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Gençlerbirliği: 2-2 Gençlerbirliği: 2-2
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Yeşil, Erdem Bayık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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