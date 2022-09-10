Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

10.09.2022 19:00
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Alpay, Ali Can AlpBeyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 35 Mulumba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 87 Manos), Koutroumpis, Caner Cavlun, Atabey Çiçek, Mehmet Özcan, Okan Alkan (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Alpay, Ali Can Alp

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 35 Mulumba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 87 Manos), Koutroumpis, Caner Cavlun, Atabey Çiçek, Mehmet Özcan, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 65 Dembele)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Abdullah Aydın (Dk. 62 Erkam Reşmen), Muharrem Cinan (Dk. 80 Camara), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Bardhi), Rashad Muhammed (Dk. 86 Melih İnan), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 62 Ali Babai)

Goller: Dk. 22 Hamza Gür, Dk. 39 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 ve 68 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Mehmet Özcan, Dk. 79 Fatih Kurucuk, Dk. 83 Caner Cavlun (Beyçimento Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mehmet Özcan, Atabey Çiçek, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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