Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

03.09.2022 21:16
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa SavranlarMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Dk. 75 Keny), Berkay Özcan (Dk. 70 Aleksic), Münir (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Dk. 75 Keny), Berkay Özcan (Dk. 70 Aleksic), Münir (Dk. 86 Szysz), Okaka (Dk. 75 Traore)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy (Dk. 57 Doumbia), Furkan Bayır, Balkovec (Dk. 86 Yusuf Özdemir), Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Candeias), Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Dk. 73 Erencan Yardımcı), Eduardo (Dk. 57 Targhalline)

Goller: Dk. 23 Serdar Gürler, Dk. 85 Keny (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Umut Güneş, Dk. 65 Leroy Fer, Dk. 90+2 Pereira (Corendon Alanyaspor), Dk. 72 Okaka (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

53. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Münir'den aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Münir'den topu kapan Balkovec'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.

76. dakikada Leroy Fer'den topu kapan Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny, Alanyaspor ceza sahasına girdi. Keny'nin sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

85. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Traore'nin ara pasıyla kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan Keny, süratiyle kaleciyi geçip sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: AA

Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Ali Şansalan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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